Грунт, добытый на Луне, имеет земное происхождение

Грунт, привезенный с Луны американскими астронавтами может иметь земное происхождение. К данному выводу пришли ученые, опубликовавшие статью в научном журнале Earth and Planetary Science Letters.

Образец под номером 14321 весом 1,8 грамма вызвал сомнения группы международных ученых. Он сильно отличается от других фрагментов лунных пород, которые доставили на Землю. Вкрапленные в камешек зерна циркона ученые смогли отдельно проанализировать, установив, что порода образовалась в богатой кислородом среде — возможно, водной. Температура формирования циркона слишком низка для лунной магмы: 771-810 градусов Цельсия. Примечательно и то, что минерал образовался при высоком для Луны давлении — примерно 6,9 килобар.

Характеристики образца 14321 не не похожи ни с одним из доставленных на Землю минералов — миссия "Апполон" привезла на землю порядка 400 килограммов лунного грунта. Возраст лунного грунта около четырех миллиардов лет, что сопоставимо со временем образования наиболее древних известных науке земных пород.

"Химический состав циркона в этом образце очень отличается от любого другого зерна циркона, найденного и исследованного в лунных образцах. И удивительно похож на химический состав цирконов, найденных на Земле. Образец также содержит кварц, что является еще более необычайной лунной находкой", — рассказал автор работы Александр Немчин из шведского музея естествознания.

Ученые также предполагают, что необычные условия возникли на Луне на небольшой промежуток времени, а найденный образец является результатом данного отклонения от нормы. Более простое объяснение специалисты нашли в том, что образец 14321 был сформирован на Земле и попал на Луну в составе метеорита, получившегося около четырех миллиардов лет назад при столкновении астероида с Землей.

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