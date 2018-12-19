Космонавты "потрошили" корабль "Союз" наугад

С начала июня текущего года на околоземной орбите находится российский космический корабль "Союз МС-9", испытавший проблемы с разгерметизацией сразу после выхода в открытый космос. Уже 30 августа сотрудниками "Роскосмоса" было установлено, что в обшивке корабля присутствует стороннее отверстие. Примечательно, что специалисты не могут ответить на вопрос, кто и как сделал это отверстие.

Для более детального обследования места разгерметизации российские космонавты Сергей Прокопьев и Олег Кононенко 11 декабря вышли в открытый космос. Однако они предварительно не отрабатывали этот выход на наземных тренажерах и фактически проводили осмотр без подготовки.

В личных вещах космонавтов присутствует нож-резак. Именно им Олег Кононенко избавлялся от тканевой обшивки корабля и срывал тонкие слои экранно-вакуумной изоляции, чтобы добраться до отверстия. Сами космонавты отмечают, что нож-резак — очень опасный предмет в условиях космоса, поэтому к его использованию прибегают крайне редко.

Еще одна проблема, с которой столкнулся Кононенко, — отсутствие опоры. При попытке произвести надрез его отбрасывало назад, пока Сергей Прокопьев не стал придерживать его за ранец скафандра. Специалисты отмечают, что этой проблемы можно было избежать, если бы космонавты проходили подготовку на тренажере-гидробассейне, который не работает уже на протяжении четырех лет.

Несмотря на все трудности космонавты справились с задачей — провели визуальный осмотр повреждения корпуса корабля, сделали фотоснимки и передали их на Землю для дальнейшего изучения.

Напомним, что 3 декабря "Роскосмосу" удалось вывести на орбиту космический корабль "Союз МС-10" с тремя космонавтами на борту после серии неудачных запусков. Ранее "Правда.Ру" уже рассказывала об эмоциях немецкого космонавта Александра Герста, дважды побывавшего на МКС и недавно передавшего символический ключ от нее российскому коллеге Олегу Кононенко.

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