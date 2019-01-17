На космодроме "Восточный" объявят войну тараканам

Новый российский космодром Восточный планируется обследовать и уничтожить блох, тараканов и клещей, говорится в документе, размещенном на сайте госзакупок.

В документе на оказание услуг "по обследованию объектов и территорий на заселенность синантропными членистоногими для нужд МСЧ (медицинская санитарная часть) космодрома ставится задача выявить наличие насекомых, их видов, места обитания и численность, а также выбрать метод и тактику борьбы с членистоногими", сообщает интернет-портал Yoki.ru.

Контракт рассчитан до конца 2019 года. К синантропным членистоногим относятся тараканы, сверчки, муравьи, блохи, клещи, клопы, вши, мухи, комары.

Надо отметить, что некоторые членистоногие могут сильно навредить электронной начинке космического корабля. Известны случаи, когда тараканы устраивали короткое замыкание в электросети.

Вот свидетельство одного из пользователей соцсети: "таракан стал причиной не КЗ, а пробоя. Коснувшись обоих точек с высоким потенциалом между ними, таракан спровоцировал электрическую микродугу, и именно она стала проволником КЗ, а не само тельце инсекта. След от дуги хорошо виден — она пошла по кратчайшему пути и даже повредила лак + оставила след чёрной гари. Любая дуга — не что иное как высокотемпературная электронная плазма, которая шарахает минивзрывом".

Если такое произойдет на МКС или космическом корабле, то это может привести к нештатной ситуации.

Источник фото: commons.wikimedia.org

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