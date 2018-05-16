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Обнаружена быстрорастущая черная дыра, способная поглотить Солнце за два дня

Наука и техника » Экология » Космос

Астрономы Австралийского национального университета нашли во Вселенной самую быстрорастущую черную дыру из всех, которые известны человечеству. Этот космический монстр каждые два дня пожирает массу, равную массе нашего солнца.


"Монстр" из космоса может уничтожить Землю

Как полагают ученые, более чем 12 миллиардов лет назад, в ранние темные века Вселенной, размер этой сверхмассивной черной дыры был эквивалентен 20 миллиардам солнц. Черная дыра увеличивалась в размере на один процент каждый миллион лет.

«Эта черная дыра растет настолько быстро, что она светится в тысячи раз ярче, чем вся галактика, из-за газов, которые она ежедневно поглощает, выделяя при этом много энергии", - говорит д-р Вольф из школы астрономии и астрофизики АНУ.

«Если бы такая черная дыра была в центре нашей галактики Млечный Путь, она казалась бы в десять раз ярче, чем полная луна. Она бы выглядела как невероятно яркая звезда, из-за которой других звезд на небе не было бы видно."

"Если бы этот монстр находился в центре Млечного Пути, это, вероятно, сделало бы жизнь на Земле невозможной из-за огромного количества рентгеновских лучей, исходящих от черной дыры," - сказал Вольф.

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Темы космос Вселенная галактика черная дыра Млечный путь
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