Космонавты вскрыли "Союз" ножом и добрались до дыры

Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев во вторник, 11 декабря, взяли пробы материалов из дыры, нарушившей герметизацию МКС. Для этого они вышли в открытый космос и разрезали обшивку "Союза".

Как сообщает «Российская газета», это был 213-й выход в открытый космос в истории МКС. В карьере космонавта Олега Кононенко - четвертый (общая продолжительность - 26 часов 12 минут), а для Сергея Прокопьева - второй (15 часов 31 минута).

Космонавты работали в наших новейших скафандрах "Орлан-МКС", которые уже окрестили "умными": они оснащены климат-контролем - автоматической системой терморегулирования. "Орлан-МКС" рассчитан до 20 выходов.

Главная задача выхода была - получить пробы из отверстия.

Напомним, что 30 августа на МКС упало давление, оказалось, что причина - утечка воздуха в "Союзе" через отверстие в 2 мм в шпангоуте бытового отсека корабля. Космонавты дыру заделали, герметичность станции восстановили. Но остался открытым вопрос, откуда она взялась. Выдвигались разные версии- от пробоины метеоритом, до действий злоумышленников на самом корабле или на земле.

Во вторник космонавты подобрались к нужному месту с помощью двух манипуляторов - "стрел". Они работали резаком и ножницам по металлу. Когда Кононенко доложил, что обнаружил отверстие, ЦУП подтвердил: "Да, мы его тоже наблюдаем". Космонавты взяли мазки с открывшейся поверхности корабля.

"20 декабря корабль возвращается, после этого мы передаем контейнер соответствующим органам. Дальше все зависит от них, это уже не наша работа. Наша работа будет завершена, когда экипаж и корабль вернутся на Землю", - сказал ТАСС глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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