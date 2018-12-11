Станция "Юнона", которая вращается вокруг Юпитера на высоте около 20 тысяч километров, обнаружила на поверхности газового гиганта самого большого во Вселенной дельфина.
Как пишет "Поплавок", дельфин, конечно не настоящий. Это просто "картинка" морского млекопитающего, нарисованная облаками Юпитера. В длину этот рисунок имеет несколько тысяч километров.
Тем не менее, нашлись специалисты, которые за случайным расположением облаков и человеческой фантазией разглядел признаки внеземного разума. Этим разумом, по их мнению, обладает сам Юпитер, и рисунком дельфина он послал человечеству какой-то знак.
Те, кто верит в эту чепуху, пока не разобрались, что самая большая планета хотела сказать человечеству, когда отправляла это сообщение.
Фото: Esoreiter.ru
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