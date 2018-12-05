NASA: потерянный в космосе гаечный ключ не разрушит МКС

Шестигранный ключ, неожиданно ставший космическим странником, не представляет опасности для работы МКС.
По сообщениям источника в Стратегическом командовании Вооруженных сил США, строительный инструмент оказался в открытом космосе во время проведения работ на японском модуле МКС. Предполагают, что астронавты (российские космонавты на занимаются работам на этом блоке), оставили ключ в шлюзовой камере.
Информация об этом появилась 30 ноября. Как отмечает, представитель Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства по вопросам МКС Гэри Джордан, вылетевший шестигранный ключ не причинит вреда станции.
"Учитывая характеристики инструмента, а также видеоданные, полученные со спутников, можно сделать вывод, что объект не представляет опасности для космической станции", — прокомментировал ситуацию американский специалист.
"На МКС достаточно запасных инструментов для работы", — заметил он.
К слову, различные вещи в космосе оказываются не так уж и редко. Например, Правда. Ру писала о том, как американский астронавт потеряла сумку с инструментами во время выхода в открытый космос.
Фото: Роскосмос
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