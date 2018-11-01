Роскосмос опубликовал видео взрыва "Союза" с космонавтами

В Сети появилось видео, на кадрах которого запечатлен момент взрыва ракеты-носителя "Союз-ФГ", произошедшего 11 октября при старте с космодрома Байконур.

Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос"разместила на канале YouTube видео аварии ракеты-носителя "Союза-ФГ". Запись произвели камеры, установленные на ракете.

Напомним, 11 октября был намечен старт транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-10", который должна была вывести на расчетную орбиту ракета-носитель "Союз-ФГ". Однако на 119 секунде полета произошло отключение двигателей второй ступени. В результате части ракеты столкнулись, и топливный бак оказался пробит. Штатно сработала аварийная система, благодаря которой экипаж корабля — россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг — благополучно доставила на Землю спускаемая капсула.

По словам главы аварийной комиссии Олега Скоробогатова, причиной аварии послужила деформация штока бокового блока "Д". А произойти это могло при сборке на Байконуре. Правда. Ру ранее писала о том, что госкомиссия нашла виновных среди работников монтажно-сборочного цеха.

Скоробогатов заявил, что в скором времени инженерам предстоит разобрать и заново собрать еще две ракеты "Союз" для проверки их работоспособности.

По последним данным, очередной старт ракеты "Союз-ФГ" должен пройти 16 ноября. Он выведет на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-10", который доставит продовольствие и предметы первой необходимости на Международную космическую станцию.

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