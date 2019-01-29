Для зачатия стройного человека лучшее время - зима

Некоторые семейные пары тщательно и серьезно подходят к вопросу зачатия ребенка и рассматривают этот процесс с точки зрения медицины, астрологии, психологии и прочих наук. Ученые пытаются решить загадку момента зарождения новой жизни и появления ее на свет, но многое так и остается тайной за семью печатями.

Исследователи из Швейцарии, например, установили, что если зачатие ребенка произошло зимой, то он в жизни будет более стройным, так как его тело способно эффективно сжигать жировые отложения, сообщает Pora.ru.

Оказывается в организме людей, зачатых зимой, содержится больше бурого жира, чем у людей, зачатых в другие сезоны. Коричневые жировые клетки могут сжигать белый жир, чтобы обогреть весь организм.

Ученые провели эксперимент на мышах. Грызуны, спариваясь при низких температурах, в итоге получали потомство с высоким содержанием коричневого жира. Также есть все основания предположить, говорят эксперты, что на такое явление может влиять холодный климат, в условиях которого живут родители до зачатия. Эпигенетические изменения при влиянии низких температур сохраняются на протяжении длительного времени.

Ученые тем самым установили: самцы, живущие до спаривания при относительно низкой температуре, обеспечивают потомству большое количество бурого жира. На самок низкая температура, как выяснилось, холод не влиял.

При анализе спермы "холодостойких" самцов оказалось, что в активности генов наблюдались мутации, связанные с началом процесса адаптации.

Читайте также:

Какой нужен мужчина для зачатия здоровых детей

Самые популярные мифы о зачатии

Мужчина в стрессе наплодит детей, больных диабетом