Некоторые части тела растут у человека всю жизнь

Ученые определили, что некоторые части тела у человека продолжают свой рост в течение жизни, но объяснить причину этого явления пока не могут, сообщает Pora.ru.

Оказалось, что быстрее всех растут нос и уши, показывая ежегодную прибавку на 0,22 мм. Существует гипотеза, что рост этих частей тела происходит благодаря хрящевой ткани. Так как она не костенеет, уши и нос успешно "подрастают". Существует и другая версия: удлинение носа и ушей происходит под влиянием силы гравитации.

Запястья и стопы тоже постепенно "прибавляют". Ученые предполагают, что это происходит из-за губчатых костей, способных расти на протяжении всей жизни. А стимулируют процесс постоянные нагрузки на эти части тела в виде поднятия тяжестей, занятий спортом и прочих действий.

Лицо человека, оказывается, тоже "подрастает". Мужское лицо укрупняется за счет постоянного воздействия тестостерона, поэтому с возрастом наблюдается увеличение лицевых костей. На женское лицо влияют гормоны, вырабатываемые во время беременности.

Могут увеличиться в размерах почки и сердце, но это происходит по причине серьезных недугов. Почки и надпочечники становятся больше, если потеряют свою пару, а сердце — под воздействием постоянного высокого артериального давления.

Ученые отметили, что увеличение указанных частей тела можно отследить у людей уже в пожилом возрасте.

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