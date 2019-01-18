Некоторые части тела растут у человека всю жизнь

Ученые определили, что некоторые части тела у человека продолжают свой рост в течение жизни, но объяснить причину этого явления пока не могут, сообщает Pora.ru.
Оказалось, что быстрее всех растут нос и уши, показывая ежегодную прибавку на 0,22 мм. Существует гипотеза, что рост этих частей тела происходит благодаря хрящевой ткани. Так как она не костенеет, уши и нос успешно "подрастают". Существует и другая версия: удлинение носа и ушей происходит под влиянием силы гравитации.
Запястья и стопы тоже постепенно "прибавляют". Ученые предполагают, что это происходит из-за губчатых костей, способных расти на протяжении всей жизни. А стимулируют процесс постоянные нагрузки на эти части тела в виде поднятия тяжестей, занятий спортом и прочих действий.
Лицо человека, оказывается, тоже "подрастает". Мужское лицо укрупняется за счет постоянного воздействия тестостерона, поэтому с возрастом наблюдается увеличение лицевых костей. На женское лицо влияют гормоны, вырабатываемые во время беременности.
Могут увеличиться в размерах почки и сердце, но это происходит по причине серьезных недугов. Почки и надпочечники становятся больше, если потеряют свою пару, а сердце — под воздействием постоянного высокого артериального давления.
Ученые отметили, что увеличение указанных частей тела можно отследить у людей уже в пожилом возрасте.
Читайте также:
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
В России собственники домов могут отказаться от оплаты ряда жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщила руководитель Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Светлана Разворотнева.
Европа дрейфует в сторону от США в связи с действиями Трампа по блокировке "Северного потока-2". Останавливать Европу в 2019 году будут через Украину и Балканы.
Состав экспертов «Единой России» не поддержали идею, которая обязывает всех госслужащих, а также муниципальных чиновников и парламентариев раскрывать размер своей пенсии. Об этом сообщают в СМИ.
Антикитайские настроения в Казахстане растут и подогреваются местными элитами, которые сигнализируют Пекину, что "не все так гладко".