Ученые: физические нагрузки позволят "омолодить" мозг на десять лет

Ученые из Колумбийского университета выяснили, что регулярные физические нагрузки низкой и средней интенсивности позволяют значительно "омолодить" мозг. Результаты исследования опубликовал портал Genetic Engineering & Biotechnology News.
Исследователи отобрали 132 человека в возрасте от 20 до 67 лет. Каждый из участников эксперимента занимался спортом четыре раза в неделю на протяжении шести месяцев. Затем специалисты изучили влияние физических нагрузок на изменения в структуре мозга пациентов, а также на их память, способность к концентрации, целеполаганию, организации деятельности и контролю поведения.
Результаты проведенного эксперимента выявили положительные изменения по всем основным показателям. Регулярные аэробные нагрузки повысили когнитивные функции мозга и способствовали увеличению толщины его внешнего слоя. При этом наибольший результат показала группа пациентов, занимавшихся аэробикой.
Установлено, что у 40-летних участников исследования «возраст» мозга уменьшился примерно на 10 лет, а у 60-летних - на 20. Ученые отмечают, что с возрастом позитивный эффект от упражнений лишь усиливается.
Ранее, "Правда.Ру" писала о том, какие упражнения помогут изменить массу серого вещества в определенных зонах, ответственных за стресс, эмоции и самооценку.
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