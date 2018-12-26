В Белоруссии наблюдают за вращающимся ледяным диском

В Белоруссии на реке Бася появился идеально круглый ледяной диск, который к тому же вращается вокруг своей оси, рассказывает "Поплавок".
Диск сняли на камеру и видео разместили в интернете. Происшествие было настолько захватывающим, что оператор даже не удостоил внимания лося, который попал в поле зрения объектива. В самом деле, лоси никуда не денутся, а ледяной круг на реке, словно вырезанные на токарном станке, увидишь не каждый день.
В стародавние времена появление таких дисков приписывали нечистой силе. Сегодня они ни у кого не вызывают суеверного страха. Зеваки даже перебираются через узкую полынью между диском и припаем и фотографируются на память.
Впрочем, ледяной диск — не такая уж диковинка. Их наблюдают каждую зиму во многих странах мира. В прошлом году такой феномен отмечался сразу на нескольких реках в США и на китайской реке Ляонин.
Ледяные вращающиеся диски достигают 100 метров в диаметре. А самой большой из них наблюдался на озере Байкал. Его диаметр достигал 4 километров.
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