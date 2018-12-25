Кубомедуза оказалась страшнее акул

На платформе для социальной журналистики Cont самым опасным для человека обитателем океанов объявлена кубомедуза, рассказывает "Поплавок".

Выводы о чрезвычайной опасности этого существа сделаны на основе статистики Филиппин. Там от нападения кубомедуз умирает от 20 до 40 человек в год. К тому же, по мнению издания, эта статистика еще и занижена.

"Власти просто не всегда уверены, что человек умер от яда кубомедузы и официальной причиной смерти называют какое-нибудь другое заболевание", — делятся своим мнением эксперты.

Никто также не считает те случаи, когда жизнь ужаленным медузой людям спасла своевременная госпитализация.

Если верить экспертам, на первый взгляд безобидное студенистое существо оказывается таким страшным чудовищем, что даже акулы на их фоне выглядят сущими ангелами.

В мире насчитывают около 20 видов кубомедуз. Живут они в основном в тропических морях. Некоторые из них причиняют смертельные ожоги своими стрекательными клетками.

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