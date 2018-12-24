На льду Валдая распустились цветы

Валдайское озеро в Новгородской области покрылось цветами фантастической красоты, рассказывает "Поплавок".
Это, конечно, не луговые или садовые цветы, а ледяные кристаллы, которые выросли на льду. Такое явление, рассказывают местные жители, случается крайне редко. Для этого, по словам знатоков, нужны специальные условия. Лед должен быть тонким, так, чтобы вода могла нагревать его до ноля градусов, а воздух надо льдом должен иметь хотя бы минус 20 градусов.
"Только при таких условиях на льду Валдая вырастают эти изумительные цветы", — рассказал изданию местный краевед.
Когда лед станет толще, цветы исчезнут. И ждать, когда они снова распустятся, можно очень долго. Иногда всю жизнь. Многие, кто живет рядом с Валдаем, никогда их не видели.
Фото: Nashaplaneta.su
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