Ученые зафиксировали в Темзе высокую концентрацию кокаина

Ученые из Великобритании установили высокий уровень концентрации кокаина в Темзе, сообщает британская газета The Times. Повышенное содержание наркотического вещества в реке негативно влияет на окружающую среду и жизнь речных обитателей.
Как пишут в издании, группа ученых на протяжении недели брали пробы воды, поступающей в очистные сооружения Лондона, а также воды в стоках у здания парламента. Результаты проведенных анализов указали на повышенную концентрацию в Темзе кокаина и его производных. Исследователи считают, что наркотики попали в реку через канализацию.
Подобная концентрация наркотических веществ, отмечают специалисты, вредит и окружающей среде, и речным обитателям. По словам ученых, изменилось поведение речных угрей, которые стали вести себя заметно активнее.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, согласно данным исследовательской организации "Центр социальной справедливости", Великобритания была признана центром наркозависимости и алкоголизма в Европе. В стране оказалось сосредоточено самое большое количество людей, зависимых от алкоголя и наркотиков.
Источник фото: VeniVidi.ru
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