Ученые пытаются понять, что остановит массовое вымирание на Земле

В США ученые Аризонского госуниверситета при финансовой поддержке НАСА провели исследование, согласно которому нехватка кислорода в океане стала причиной массового вымирания животных сотни миллионов лет назад.

Катастрофа произошла 252 млн лет назад, в живых остались 10% животных всех видов того периода, сообщается в профильном журнале.

Восстановилась природа только спустя пять млн лет, говорится в новости. Ученые сосредоточились на поиске причин в океанах и морских экосистемах. Оказывается, что произошла "морская аноксия" — это недостаток кислорода в водной среде. Исследователи задались целью узнать, когда начался данный процесс, его районы распространения и время существования. Помогли изотопы урана, показывающие время события по своему распаду. Они дали понять, что имеются совпадения между аноксией и массовым вымиранием животных. Исследовались изотопы, имеющиеся в карбонатах, добытых в Иране. Эти отложения появились 252-246 млн лет назад. Глобальное потепление стало источником нехватки кислорода в океанах. Эти выводы показывают опасность данного явления на фоне современного изменения климата.

Ранее сообщалось, что снижение численности высших хищников и крупных травоядных, вызванное деятельностью человека, запускает "эффект домино" в пищевых цепочках и уже стало одной из главных причин нового, шестого массового вымирания на Земле, считают авторы обзорного исследования, опубликованного в журнале Science.

История жизни на Земле насчитывает пять крупнейших, или массовых вымираний, самое "недавнее" из которых, Мел-палеогеновое, примерно 65,5 миллиона лет назад привело к гибели динозавров вместе с шестой частью всех видов живых существ. Ранее разные группы ученых неоднократно заявляли о том, что под влиянием человека на Земле уже началось или вскоре начнется шестое вымирание.

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