В список пьющих попали рыбы

Любители природы что-то вдруг решили систематизировать свои знания об отношении животных к алкоголю, пишет "Поплавок".

Давно известно, что в природе встречаются подвыпившие млекопитающие и особенно птицы. Но полной неожиданностью стало то, что в список пьющих животных попали рыбы. Правда в отличие от млекопитающих и птиц, которые пьянеют, поедая перебродившие плоды, рыб человек спаивает сам.

Как показали опыты адъюнкт-профессора Маурицио Порфири из Eниверситета Нью-Йорка, наглотавшиеся спирта данио-рерио начинают, как бешеные, носиться по аквариуму. А трезвые рыбки почему-то, как привязанные, следуют за ними.

Ученый Ольдам Чемберс, смачивая водкой жабры задохнувшихся на воздухе карпий, обнаружил, что алкоголь в буквальном смысле слова их оживляет. Попав в воду, выпившие карпии возвращаются с того света.

Впрочем, об этом свойстве алкоголя было хорошо известно русским купцам. Чтобы довезти стерлядь и осетров до Москвы живыми, они закладывали им под жабры вату, смоченную ромом.

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