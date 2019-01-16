Африканских рыбаков напугала красная река

Рыбаки и местные жители Малави пришли в ужас, обнаружив, что вода в реке Линтипе стала кроваво-красной, рассказывает poplawok.ru.
Краска, которой окрасилась вода, была такая густая, что на реке не было клева — рыба, судя по всему, не видела приманку. Первая версия местных жителей — в реку попала чья-то кровь.
Однако образованные люди деревни, где наблюдалось необычное явление, выяснили, что вода окрасилась красным оксидом ртути (HgO) и попала в реку из соседней шахты. HgO — вредное для здоровья соединение, и местным жителям запретили брать воду из реки.
Напомним, что реки довольно часто окрашиваются в красный цвет. В Индонезии (в провинции Папуа) недели две назад стала кроваво-красной вода в небольшой речке в Джаяпуре. Еще раньше с этим явлением столкнулись на реке Логава Баньюмас (Ява). Причину покраснения воды ни в Индонезии, ни на Яве найти не удалось.
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