Африканских рыбаков напугала красная река

Рыбаки и местные жители Малави пришли в ужас, обнаружив, что вода в реке Линтипе стала кроваво-красной, рассказывает poplawok.ru.

Краска, которой окрасилась вода, была такая густая, что на реке не было клева — рыба, судя по всему, не видела приманку. Первая версия местных жителей — в реку попала чья-то кровь.

Однако образованные люди деревни, где наблюдалось необычное явление, выяснили, что вода окрасилась красным оксидом ртути (HgO) и попала в реку из соседней шахты. HgO — вредное для здоровья соединение, и местным жителям запретили брать воду из реки.

Напомним, что реки довольно часто окрашиваются в красный цвет. В Индонезии (в провинции Папуа) недели две назад стала кроваво-красной вода в небольшой речке в Джаяпуре. Еще раньше с этим явлением столкнулись на реке Логава Баньюмас (Ява). Причину покраснения воды ни в Индонезии, ни на Яве найти не удалось.

Читайте также:

На Ладоге объяснилось загадочное исчезновение рыбаков

Как Буш-старший поймал огромного карпа

Рыбаки сняли на видео НЛО

Китовые акулы вытащили город Ослоб из нищеты