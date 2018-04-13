У берегов США заметили огромные стаи гигантских акул

У берегов США гигантские акулы сбиваются в стаи, насчитывающие сотни особей. Скопления акул заметили с самолетов при поиске редких южных китов на севере Атлантического океана, пишет National Geographic.

Фото: REX

Стаи гигантских акул с 1980 по 2013 годы встречали всего 10 раз на севере восточного побережья США от Новой Шотландии до Лонг-Айленда.

Стаю рекордного размера заметили в ноябре 2013 года у берегов Новой Англии. Она состояла из примерно 1400 особей. Помимо взрослых рыб, в ней встречались молодые гигантские акулы.

Обычно представители этого вида держатся поодиночке или небольшими группами. Только в одном проценте наблюдений речь идет о стаях, насчитывающих более семи гигантских акул. Скорее всего, рыбы собираются в огромные стаи для поедания планктона. Кроме того, они могут плавать группами, чтобы сократить расход энергии на преодоление сопротивления воды.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что гигантская акула является второй по величине рыбой, уступая лишь китовой акуле. Ее длина достигает 13 метров, при этом самая маленькая из когда-либо выловленных гигантских акул сравнима размерами с человеком — 1,7 метра. Несмотря на столь внушительные габариты, это водоплавающее существо питается преимущественно планктоном. Акула пропускает через жабры ежечасно до 2000 тонн воды, отфильтровывая добычу.

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