Морские рыбы спасаются от вымирания на "морских огородах"

Для того чтобы восстановить то, что человек уничтожил на земле, природе потребуется пять-семь миллионов лет. Такой вывод сделан в отчете Всемирного фонда дикой природы (WWF).
Вымирание, пишет Poplawok, судя по всему, не грозит только промысловым видам океанской ихтиофауны.
Если за последние 45 лет человек уничтожил около 60 процентов видов животных, обитающих на суше, то океаны, как говорят ученые, переполнены рыбой. Это стало возможным потому, что примерно половина промысловых видов рыб выращивается сегодня на "морских огородах".
Правда, в пресных водоемах рыбе живется не так хорошо, как в море. Особенно в Южной Америке. Там за 45 лет популяция рыб сократилась на 83 процента. Причина — использование пресной воды в сельском хозяйстве.
Как говорят эксперты WWF, последние два-три поколения людей стали свидетелями начала шестой волны массового вымирания животных на планете. И они впервые могут совершенно точно назвать ее причину — это человек.
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