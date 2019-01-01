Очень красивое болото нашли в Виргинии

В национальном парке Фест-Лэндинг фотограф Росс Брентен сделал несколько снимков местного болота, вода в котором переливается всеми цветами радуги.
Как рассказывает "Поплавок", Брентен, как и следовало ожидать, предположил, что в болото попал мазут или какие-то другие нефтепродукты. Однако, когда он понюхал воду, оказалось, что она не пахнет ни бензином, ни соляркой, ни автомаслами — обыкновенная вода с болотным запахом.
Ничего не могут понять и сотрудники национального парка. Правда, как люди ученые, они сделали кое-какие предположения. Не исключено, говорят они, что в недрах болота разлагаются растения, содержащие масла.
Проверять эту гипотезу никто не стал. Главное — явление экологически не опасное и к тому же красивое.
Фото: Esoreiter
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