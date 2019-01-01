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Источник Правда.Ру

Очень красивое болото нашли в Виргинии

Наука » Экология » Природа

В национальном парке Фест-Лэндинг фотограф Росс Брентен сделал несколько снимков местного болота, вода в котором переливается всеми цветами радуги.

Очень красивое болото нашли в Виргинии. 396623.jpeg

Как рассказывает "Поплавок", Брентен, как и следовало ожидать, предположил, что в болото попал мазут или какие-то другие нефтепродукты. Однако, когда он понюхал воду, оказалось, что она не пахнет ни бензином, ни соляркой, ни автомаслами — обыкновенная вода с болотным запахом.

Ничего не могут понять и сотрудники национального парка. Правда, как люди ученые, они сделали кое-какие предположения. Не исключено, говорят они, что в недрах болота разлагаются растения, содержащие масла.

Проверять эту гипотезу никто не стал. Главное — явление экологически не опасное и к тому же красивое.

Фото: Esoreiter

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