Рыба-слон признана самой умной

Ученые разобрались, какая рыба самое умное существо среди обитателей морей и рек. Оказалось, что это гнатонимус (Gnathonemus petersii) или, как ее еще называют, рыба-слон.

Но это еще не самое поразительное, рассказывает "Поплавок". Оказалось, что у Gnathonemus petersii может дать фору не только своим подводным соседям, но и человеку.

Напомним, что вес мозга у человека составляет 2,5 процента от веса тела. У африканского гнатонимуса (он водится в реках Конго и Камеруна) вес мозга составляет больше 3 процентов от веса тела.

Но и на этом загадки Gnathonemus petersii не заканчиваются. Если рассматривать ее мозг с точки зрения потребляемой энергии, то с ним не может сравниться мозг ни одного животного на планете и человека в том числе.

В среднем мозг позвоночных животных расходует примерно 5 процентов всей энергии, потребляемой организмом. У человека этот важный показатель равняется 20 процентам. А Gnathonemus petersii потребляет 60 процентов энергии, необходимой всему организму.

Некоторые ученые говорят, что гнатонимусу нужен такой крупный и энергозатратный мозг для того, чтобы "обслуживать" электролокатор, который расположен у него на спине и служит для обнаружения пищи и хищников.

Но такой ответ не всех устраивает. Дело в том, что точно такой же локатор есть у гимнотусов, но им не требуется такой же большой мозг, как у Gnathonemus petersii и они расходую на него всего пять процентов общей энергии.

Фото: aquavitro.org

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