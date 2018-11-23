В России растает вечная мерзлота из-за глобального потепления

Если земляне допустят глобальное потепление на 2 градуса, то в России это повлечет оттаивание вечных мерзлых грунтов, а это 60% территории страны, считает климатолог Сергей Семенов.

Сотрудники Гавайского университета в Маноа проанализировали более 3200 научных работ и нашли 467 примеров того, как изменение климата уже повлияло на человечество. Статья опубликована в журнале Nature Climate Change.

Исследовательская группа создала интерактивную карту мира на основе рецензируемых прогнозов, которая демонстрирует параллельные процессы изменения климата и их последствий для человечества в ближайшем столетии. Предупреждены жители, например, Нью-Йорка, которые могут столкнуться с засухой, повышением уровня моря и температуры и аномальными ливнями.

С повышением температуры Мирового океана вода будет испаряться быстрее, вызывая мощные ураганы с сильными ветрами и штормовые приливы из-за повышения уровня моря, говорят исследователи. К концу века на Земле засухи и наводнения будут концентрироваться по сезонам. Например, в апреле выпадет годовая норма осадков, а в ноябре придет засуха. Исследователи говорят, что необходимо бороться с выбросами углекислого газа за счет посадки деревьев.

Как сказал "Правде.Ру" научный руководитель Института глобального климата и экологии РАН Сергей Семенов, в докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (Intergovernmental Panel on Climate Change) говорится, что мы не можем допустить повышение порога роста глобальной температуры до 2 градусов по отношению к доиндустриальному уровню. А в Парижском соглашении написано, что нужно стремиться не превысить и полтора градуса, отметил эксперт.

В докладе, добавил климатолог, утверждается, что если мы допустим повышение на 2 градуса, то вероятно увеличение инфекционных заболеваний, таяния арктических льдов, и т. д. В России это повлечет" дополнительное оттаивание многолетних мерзлых грунтов — это 60% нашей территории". "Если температура будет повышаться, то нормы строительства для фундаментов зданий и технических сооружений, которые рассчитаны на определенную температуру многолетних мерзлых грунтов, надо будет пересматривать и строить по более дорогим стандартам", — отметил климатолог.

Удержание потепления на уровне полтора градуса требует дополнительных денег." За первую половину 21 века это инвестиции порядка одного триллиона американских долларов в год", — сказал Сергей Семенов.

Напомним, что США вышли из Парижского договора о сохранении климата Земли. " Я не дам на это триллионы и триллионы долларов. Я не хочу из-за этого терять миллионы и миллионы рабочих мест", — заметил Дональд Трамп.

Как сообщала "Правда.Ру" важно помнить, что родоначальник климатического паникерства - некий Джеймс Хансен - бывший директор Центра Годдарда. Он в конце 2000-х годов называл лидеров крупнейших энергетических компаний преступниками и сравнивал их с руководителями табачных компаний, которые отрицали опасность курения.

Сегодня у Центра другой директор, и он, вероятно, отрабатывает заказ уже не демократов, которых спонсируют высокотехнологичные компании, а республиканцев, которые лоббируют компании ТЭКа.

Фото: НАСА

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