Ученые: вода на Земле может исчезнуть через 100 лет

Международная команда ученых выяснила, как грунтовые воды могут повлиять на природные катаклизмы, которые способны привести к катастрофе уже через сто лет.

Эксперты отмечают, что грунтовые воды сильно реагируют на повышенную температуру надо поверхностью планеты, но происходит это медленно, поэтапно. Со временем запасы грунтовых вод будут уменьшаться, а спрос на них начнет расти. Потепление грозит тем, что осадки не смогут пополнять резервы Земли в необходимом количестве и не будут успевать восполнять запасы. Это приведет в свою очередь к дефициту воды во многих регионах нашей планеты.

"Только половина мирового запаса грунтовых вод полностью реагирует на изменения в пределах "человеческих" временных рамок, составляющих 100 лет. Это означает, что во многих частях мира изменения подземных потоков могут наступить через продолжительный период времени. Это можно охарактеризовать как бомбу замедленного действия для окружающей среды", — рассказал ученый Марк Катберт из Университета Кардиффа.

Во влажных регионах, таких как Амазонка и Центральная Африка, изменения могут начаться уже через 10 лет.

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