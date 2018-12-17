Москву и область накрыли техногенные снег и туман

Туман, окутавший некоторые районы Москвы и Московской области действительно можно называть "техногенным", однако он безвреден и "химически безопасен".

Такой информацией с Pravda.ru поделился метеоролог Илья Кодарин, комментируя появившиеся в соцсетях заявления о "техногенном снеге и тумане, от которого тяжело дышать", накрывшем московский мегарегион".

По его словам, "причиной довольно густого тумана стали низкие температуры и безветренная погода в регионе". Также в появлении тумана сыграли свою роль очищенный пар ТЭЦ, которые работают практически на всю свою мощность.

Добавляют "копоти" и миллионы столичных и областных автомобилей. Однако, как отмечает метеоролог, при этом каких-либо значительных превышений ПДК в Москве на данный момент не зарегистрировано.

"Опасно, когда к микрочастицам выхлопов авто и выбросов промышленных предприятий добавляются частицы переохлажденной воды, особенно когда есть выбросы аэрозолей первого класса опасности - но пока такого не регистрируется",- уверен эксперт.

Также СМИ цитируют заявления главного специалиста центра погоды "Фобос", сообщившего, что "такое явление больше характерно для сурового климата Сибири и Дальнего Востока" и предупредившего о падении температуры вначале до -19 градусов, а в области и до -24 градусов мороза.

"Кроме того, выпавшие ранее осадки - снег - носят частично техногенный характер. Часть снега стала "результатом" работы предприятий и ТЭЦ - теплый сырой пар на морозе кристаллизуется в снег, выпадающий в городе. Его тоже можно назвать техногенным",- пояснил специалист.

"Как только в регион придет усиление ветра со снегом, это сразу же очистит небо и улицы Москвы и области",- заключает метеоролог.