Ртуть в снегах Аляски - что ждет планету в случае таяния ледников?

Ресурс "ЭкоСевер" сообщает: в США обнародованы результаты многолетних исследований аляскинских ледников — в толщах льда законсервировано свыше 1500 тыс. тонн ртути. Для сравнения — запасы ядовитого металла по всему земному шару не превышают и половины этой суммы.

Открытие американских геологов заставило научную общественность задуматься — грозит ли высвобождение ртути в ходе таяния ледников экологической катастрофой? Мнения ученых разделились. Одни дают самый неблагоприятный прогноз — распространяясь по атмосфере и гидросфере, токсичное вещество будет оказывать негативное влияние на здоровье всех обитателей Земли. Предупредить подобный сценарий можно, только остановив процесс глобального потепления.

Другие ученые, в том числе представители отечественного Геологического института, уверены — ничем страшным постепенное выделение ртути не грозит. Медленно высвобождаясь в незначительных количествах, металл успеет преобразоваться в безопасную форму до того, как причинит существенный вред.

Фото: National Geographic Россия

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