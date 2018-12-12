Ртуть в снегах Аляски - что ждет планету в случае таяния ледников?

Ресурс "ЭкоСевер" сообщает: в США обнародованы результаты многолетних исследований аляскинских ледников — в толщах льда законсервировано свыше 1500 тыс. тонн ртути. Для сравнения — запасы ядовитого металла по всему земному шару не превышают и половины этой суммы.
Открытие американских геологов заставило научную общественность задуматься — грозит ли высвобождение ртути в ходе таяния ледников экологической катастрофой? Мнения ученых разделились. Одни дают самый неблагоприятный прогноз — распространяясь по атмосфере и гидросфере, токсичное вещество будет оказывать негативное влияние на здоровье всех обитателей Земли. Предупредить подобный сценарий можно, только остановив процесс глобального потепления.
Другие ученые, в том числе представители отечественного Геологического института, уверены — ничем страшным постепенное выделение ртути не грозит. Медленно высвобождаясь в незначительных количествах, металл успеет преобразоваться в безопасную форму до того, как причинит существенный вред.
Фото: National Geographic Россия
Читайте также:
Экологические проблемы Севера: как НАО превращается в гигантскую свалку
Вода в челябинском Миассе стала ядовито-зеленой
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Россия направит в Венесуэлу стратегические бомбардировщики Ту-160, способные нести ядерное оружие. В Венесуэле считают, что близок Карибский кризис 2.0.
В день столетия со дня рождения Александра Солженицына одни называют его предателем, а другие - героем. Вероятно, оба мнения верны.
Всероссийский опрос врачей показал, что они выполняют директивы руководства по навязыванию платных услуг и определенных лекарств пациентам.
В России прошла серия конференций "Ближний Восток, Северный Кавказ. Культурная политика в деле укрепления межнационального мира и межрелигиозного согласия". Какова цель федерального проекта? Об этом и не только "Правде.Ру" рассказала этнолог и магистр теологии Галина Хизриева.