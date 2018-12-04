Байкал не смогли оздоровить за 8,4 миллиарда рублей

Счетная палата пришла к неутешительному выводу: на охрану Байкала потратили 8,4 миллиарда рублей, но экологическая обстановка на озере не улучшилась, а наоборот стала еще хуже.

В частности, в докладе аудиторов СП отмечается, что у озера не улучшилось положение с полигонами ТБО. Там должны были построить четыре полигона. Построили только три, но ни один из них не работает.

232,2 миллиона рублей, которые на них потратили, выбросили на ветер, говорят аудиторы. Из-за этого мусор, пишет Поплавок, как и прежде вываливают, где придется, и ядовитые стоки от стихийных свалок попадают в Байкал.

В Москве надеялись, что на Байкале ликвидируют отходы целлюлозно-бумажного комбината. Под эту программу выделили 2,9 миллиарда рублей, но деньги не использовали и вернули в бюджет.

Сейчас ситуацию с реализацией программы охраны озера Байкал взяло под контроль Минприроды.

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