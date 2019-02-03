Китайские панды не всегда были зависимы от бамбука - ученые

Недавно в научном журнале Current Bioligy была опубликована статья с результатами изотопных исследований зубов древних панд. Результаты анализа показали, что ученые ошибались относительно давней приверженности панд к бамбуку. На самом деле, "бамбуковая диета" началась у панд всего 20 тысяч лет назад.

"Весь научный мир был глубоко убежден, что панды питались исключительно одним бамбуком в течение последних двух миллионов лет. Однако результаты последних исследований полностью противоречат этой теории. Совсем недавно, более 20 тысяч лет назад, панды питались самой разнообразной пищей, как и другие млекопитающие", — говорится в опубликованной статье.

Большие панды — единственные представители подвида медвежьих, которые не употребляют в пищу элементы животного происхождения. Из-за этого им приходится съедать огромное количество бамбука. Несмотря на то, что сегодня панды являются одним из самых популярных животных видов, ученые до сих пор не знают, кто был предком панд, как они развивались, и почему решили перейти на "бамбуковую диету".

Ранее ученые в очередной раз обнаружили находку, которая оставила после себя больше вопросов, чем ответов. Исследователи всегда были уверены, что панды жили только в Китае. Однако недавно в Венгрии были найдены останки древних панд, что подтверждает факт их обитания в Европе.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об ученых, которые спрогнозировали столкновение астероида Апофис с Землей. По мнению исследователей, последствия столкновения будут настолько ужасающими, что могут унести жизни миллионов людей. Для примера, если Апофис упадет в районе московского Садового кольца, то российская столица и Подмосковье будут полностью уничтожены.

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