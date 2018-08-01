Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Ученые: в 2018 году человечество исчерпало ресурсы Земли

Наука и техника » Экология

Всемирный фонд дикой природы (WWF) заявил, что за семь прошедших месяцев человечество исчерпало все ресурсы, рассчитанные Землей на 2018 года. С 1 августа мы начали брать "в долг" у планеты, говорится на сайте организации.

Ученые: в 2018 году человечество исчерпало ресурсы Земли. 390300.jpeg
Фото: REX/Shutterstock

Такой день называется Днем экологического долга. Основываясь на данных агентств ООН по потреблению биологических ресурсов и выбросам парниковых газов, специалисты из "Глобальной сети экологического следа" (GFN) ежегодно отмечают этот день в календаре. Из года в года дата меняется: в 2017 году он пришелся на 2 августа, а в начале 2000-х он был в октябре.

По словам экологов, люди расходуют в 1,5 раза больше, чем Земля может предложить и при этом нормально существовать. Если ситуация не изменится, к 2030 году для удовлетворения наших потребностей понадобится уже две Земли.

WWF напоминает о том, что мы способны жить в условиях привычного нам комфорта и при этом не наносить вред планете. Организация приглашает присоединиться к кампании "День эколога-2018", где будет рассказано о том, как жить, не уничтожая окружающий мир, а также принять участие в экологическом марафоне.

 

Семейные традиции японских императоров Семейные традиции японских императоров

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы WWF экология загрязнение планеты
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Львы по жизни: кто не с нами, тот против нас
Правительство
Почему Сергей Лавров прикинулся Господом Богом
Украина
"Украина - не Россия": национальная идея как аутотренинг
Новости Все >
На Украине готовят боевиков для Майдана в Белоруссии
Ученые: в 2018 году человечество исчерпало ресурсы Земли
Ассанж выйдет из посольства Эквадора из-за болезни
PwC: среди цифровых активов только цифровые валюты "могут реально использоваться"
"Первичка" в центре Москвы подорожала в 1,5 раза
Таксист изувечил провинциала за отказ платить больше "счетчика"
Project Syndicate: Путина нужно скидывать через олигархов
Авиакатастрофа без погибших: в Мексике рухнул авиалайнер
WikiLeaks: расследования Bellingcat заказаны Mi-6
Старшеклассников и студентов колледжей ждут проверки "хуже ЕГЭ"
Читательский топ
Москва знает о планах США и НАТО атаковать Россию
Слон и моська: как Россия лает на США, но даже не укусит
Дышать пока бесплатно: какие запреты вступили в силу 1 августа
Огромный неизвестный объект обнаружен в море у Греции
Финны придумали, за что еще можно наказать Россию
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Власть призналась, почему списывает долги не россиянам, а странам

Не расплатившись до конца с собственным внешним долгом, Российская Федерация прощает долги всем остальным.

Власть призналась, почему списывает долги не россиянам, а странам
Россия решила навести порядок в Белоруссии и закрывает границу
Белоруссия
Россия решила навести порядок в Белоруссии и закрывает границу
США и Канада
Американские сенаторы разослали письма-предупреждения "распоясавшимся" странам
Министерство обороны
Москва знает о планах США и НАТО атаковать Россию
Украина
"Украина - не Россия": национальная идея как аутотренинг

После "обретения независимости" на Украине появилось много доморощенных историков, пересматривающих, а чаще переписывающих и придумывающих историю страны.

"Украина - не Россия": национальная идея как аутотренинг
В Прибалтике призвали разделить Россию на части
Прибалтика
В Прибалтике призвали разделить Россию на части
Общество
Итог пенсионных митингов: сегодня "пшик", осенью - бунт?
Мир
Власть призналась, почему списывает долги не россиянам, а странам
Мир
В Китае начали запрещать похороны и отнимать гробы

В Китае ввели политику "только кремация", направленную на сохранение земель. В частности, провинция Цзянси наложила запрет на традиционные ритуалы погребения. У нарушителей отнимают готовые гробы.

В Китае начали запрещать похороны и отнимать гробы
ОБСЕ решилось на поездку в Крым. Но через Киев
Мир
ОБСЕ решилось на поездку в Крым. Но через Киев
Общество
СМИ: рейтинг "Единой России" пробил политическое дно
Кошелек
Пенсионная реформа: самоедство за счет "недожитков"
Соломон Соловьев Львы по жизни: кто не с нами, тот против нас Соломон Соловьев Любовь Степушова Почему Сергей Лавров прикинулся Господом Богом Любовь Степушова Руслан Веснянко "Украина - не Россия": национальная идея как аутотренинг Руслан Веснянко
Комментарии
Россия может выключить базы НАТО простым рубильником
WikiLeaks: расследования Bellingcat заказаны Mi-6
WikiLeaks: расследования Bellingcat заказаны Mi-6
Финны придумали, за что еще можно наказать Россию
Финны придумали, за что еще можно наказать Россию
Русское такси названо угрозой нацбезопасности Литвы
Повстанцы Йемена просят Путина вмешаться. Почему Кремль выжидает?
Повстанцы Йемена просят Путина вмешаться. Почему Кремль выжидает?
Россия может выключить базы НАТО простым рубильником
ИноСМИ: путинские "Цефалоподы" готовы утопить флот США
"Илон, кусай!": нищим россиянам продадут еду в рассрочку
Как СМИ распускали слухи о погибших в ЦАР журналистах
Москва знает о планах США и НАТО атаковать Россию
Слон и моська: как Россия лает на США, но даже не укусит
Зачем США приняли декларацию об "отъеме" Крыма
Финны придумали, за что еще можно наказать Россию
Названы имена погибших в Центральной Африке россиян
Как СМИ распускали слухи о погибших в ЦАР журналистах
ОБСЕ решилось на поездку в Крым. Но через Киев
Ленин может отправить Ассанжа на электрический стул
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Мир
Ленин может отправить Ассанжа на электрический стул

История затворничества главного редактора портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа может завершиться в скором времени и не в пользу опального австралийца.

Ленин может отправить Ассанжа на электрический стул
Либералы в Европе заговорили, как патриоты в России
Евросоюз
Либералы в Европе заговорили, как патриоты в России
НАТО запретило греческой армии спасать людей
Евросоюз
НАТО запретило греческой армии спасать людей
Кто и почему ревнует Анкару к Москве
Мир
Кто и почему ревнует Анкару к Москве
Бунт в Армении: вот он был, и всё?..
Новости Армении
Бунт в Армении: вот он был, и всё?..
Греция в огне. И на грани революции?
Евросоюз
Греция в огне. И на грани революции?
Зачем США приняли декларацию об "отъеме" Крыма
США и Канада
Зачем США приняли декларацию об "отъеме" Крыма
Куда ведет новый африканский курс России
Новости Африки
Куда ведет новый африканский курс России
Трамп переживает, что русские его не хотят
США и Канада
Трамп переживает, что русские его не хотят
Повстанцы Йемена просят Путина вмешаться. Почему Кремль выжидает?
События недели
Повстанцы Йемена просят Путина вмешаться. Почему Кремль выжидает?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался