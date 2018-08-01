Ученые: в 2018 году человечество исчерпало ресурсы Земли

Всемирный фонд дикой природы (WWF) заявил, что за семь прошедших месяцев человечество исчерпало все ресурсы, рассчитанные Землей на 2018 года. С 1 августа мы начали брать "в долг" у планеты, говорится на сайте организации.
Такой день называется Днем экологического долга. Основываясь на данных агентств ООН по потреблению биологических ресурсов и выбросам парниковых газов, специалисты из "Глобальной сети экологического следа" (GFN) ежегодно отмечают этот день в календаре. Из года в года дата меняется: в 2017 году он пришелся на 2 августа, а в начале 2000-х он был в октябре.
По словам экологов, люди расходуют в 1,5 раза больше, чем Земля может предложить и при этом нормально существовать. Если ситуация не изменится, к 2030 году для удовлетворения наших потребностей понадобится уже две Земли.
WWF напоминает о том, что мы способны жить в условиях привычного нам комфорта и при этом не наносить вред планете. Организация приглашает присоединиться к кампании "День эколога-2018", где будет рассказано о том, как жить, не уничтожая окружающий мир, а также принять участие в экологическом марафоне.
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