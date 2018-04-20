Названо преимущество людей с сильным рукопожатием

Британские ученые из университета Манчестера пришли к выводу, что люди с сильным рукопожатием умнее в силу своих физических возможностей. То есть, считают ученые, физические упражнения помогают развивать и интеллект, сообщается в профильном издании.

Ученые изучили базу данных, в которой хранились сведения о 475 тысячах человек. Оказалось, что те, кто обладал большей силой мышц, был и умнее других. Был проведен эксперимент, показавший, что люди с сильным рукопожатием лучше справлялись с решением предложенных учёными аналитических задач, логичнее рассуждали, дольше хранили информацию в памяти. Они решали в течение двух минут большее количество предложенных специалистами задач на логическое мышление, вспоминали больше номеров из списка и быстрее реагировать на визуальные стимулы.

Люди со слабым рукопожатием зачастую имели некоторую деградацию белого вещества. К тому же, это связали с проблемами сердечной деятельности.

Теперь ученые выясняют, можно ли сделать мозг здоровее, увеличивая мышечную массу путём физических тренировок.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что ученые уже давно выяснили, что, если тренировать только одну половину тела, то это непременно скажется и на другой, нетренированной. Дело в том, что характеристики организма меняются под воздействием сигналов, идущих от головного мозга. В таком случае — не станет ли мозг подавать подобные сигналы, если тренировка будет происходить только в воображении?

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