Найдены доказательства продолжения эволюции человека

Австралийские ученые из института молекулярной бионауки и Квинслендского института мозга нашли подтверждение тому, что эволюция человека продолжается. Для этого они изучали геномные данные более 126,5 тыс. человек, собранных в британском биобанке, сообщает Nature Genetics.

Ученые исследовали 28 признаков, наследуемость которых зависит от ряда генов. Это облысение у мужчин, индекс массы тела, возраст начала менструации у женщин, возраст рождения первого ребенка, отношение окружностей талии и бедер и другие. Эти параметры и позволяют увидеть разницу между поколениями.

Скорее всего, считают исследователи, следующему поколению будут переданы признаки, которые повышают шансы на выживание. Но есть и обратное. Ученые нашли несколько пунктов, доказывающих негативный отбор. Они связаны с сердечно-сосудистой и репродуктивной функцией. Это признаки изменения артериального давления и изменения в соотношении окружностей талии и бедер. При этом увеличение объема жира на талии связано с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что предполагаемый предок человека Homo naledi, которого много лет считали питекантропом, оказался более ранним современником человека разумного. Это стало научной сенсацией последних дней. Эволюционной теории происхождения человека вновь был нанесен удар.

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