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Прогноз на "черный август" 2018 года от Фатимы Хадуевой

Наука и техника » Непознанное » Человек

Наступил последний месяц лета — август, по статистике самый неблагоприятный месяц в году для России. Мы помним прошедшие в августе путч, дефолт, катастрофу подводной лодки "Курск", пятидневную войну с Грузией, теракт в метро "Пушкинская". Каков прогноз на август 2018 года? Своими выводами с "Правдой.Ру" поделилась психоэзотерик, общественный деятель, нумеролог Фатима Хадуева.

Прогноз на
Фатима Хадуева Фото: vk.com

— Что ждать от августа россиянам?

— Для России восьмой месяц года испокон века был достаточно сложным, так как Россия рождена под знаком Водолея, а август находится под знаком Льва. Водолей и Лев — это антогонисты. Поэтому изначально у нас август всегда будет достаточно напряженным. Это не говорит о том, что на неприятности обречены все россияне, но обстоятельства складываются для всех неблагоприятные.

Россия — это страна, в которой три летних месяца для детей являются каникулярными, в других странах это всего лишь 35 или 40 дней. И поэтому многие из нас стараются на август перенести большую часть дел, чтобы подготовиться к новому сезону, который начинается 1 сентября. Государство тоже к началу сезона подготавливает ряд сложных для населения законов, потому что в суете подготовки детей к школе население не обращает внимание на административную суету. И только уже в сентябре мы начинаем что-то осознавать и понимать.

Но это не всё. По всему миру идет волна перемен, именно этот год и ближайшие лет шесть у нас будет планетарное напряжение под знаком Кровавой Луны. Это переход Земли на другой уровень. А где есть напряжение, там происходят разные события — не всегда нас устраивающие.

У нас люди умные, на ошибках учатся, главное — нужно принять сложности, и понимать, как их решить. У меня был свой "черный август" очень много лет. Я никогда не могла подготовить детей к школе — все время не хватало то денег, то времени, и тогда, начиная с октября, я стала делать определенные заначки, заранее готовить будущий сентябрь. С тех пор для меня "черного августа" не существует.

— Как же можно подготовиться к возможным неблагоприятным явлениям?

— Многие люди тяжело пережили дефолт 1998 года, потеряли деньги, и в них этот страх поселился надолго. И каждый год дает воспоминания, горечь усиливается, и в обсуждениях это передается как зараза. Люди сами концентрируют на неприятностях внимание, что еще больше усиливают сложность августа. Именно в этот период, кто не успел отдохнуть, пытаются бросить работу, отдохнуть, берут больничные листы. Как следствие, их внимание к производству уменьшается. Поэтому техногенные катастрофы человеческого фактора именно в этот период высоки, надо не расслабляться на работе. На август государством приготовлен ряд законопроектов, ряд изменений административного плана. Они должны случиться, и мы должны это осознанно принять.

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Прогноз на 2018 год от психоэзотерика Фатимы Хадуевой
Темы август Фатима Хадуева прогноз на 2018 год
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