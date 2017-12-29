Сила цифр: что нумеролог узнает по вашему номеру телефона

Сотовый телефон может принести удачу и помочь избежать неприятных ситуаций. Правда, дело не в самом аппарате, а в цифрах, из которых состоит его номер. Такое мнение "Правде.Ру" высказал автор уникальных методик по нумерологии, автор книги "Оцифрованный мир" Сергей Кузнецов.



Какие цифры приносят удачу. Секреты нумеролога

По его словам, самое главное — не ошибиться и выбрать правильные цифры. Желательно, чтобы в номере не было нулей, четверок и восьмерок. В противном случае человека ждут проблемы, как со здоровьем, так и с деньгами, работой, полагает специалист.

Дело в том, что ноль, отмечает Кузнецов, символизирует пустоту. Четверка ассоциируется с мошенничеством и лукавством. А восьмерка делает человека зависимым от денег.

Удача, по мнению нумеролога, ждет обладателей телефонов, в номере которых есть семерки и девятки.

И еще о цифрах. Кузнецов призывает не бояться нелюбимой многими пятницы 13-го. По его словам, это очень сильное и позитивное число, такое же, как 15. Главное отбросить все суеверия и думать только о позитивном.