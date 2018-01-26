Просто фантастика: на Южном полюсе светит ложное Солнце

Фотожурналист Кристофер Мишель продемонстрировал необычное природное оптическое явление, которое на снимках выглядит как "огромное Солнце" - на самом деле это паргелий, или, как его еще называют, "ложное Солнце".

Удивительный эффект Мишелю посчастливилось запечатлеть в километре от Южного полюса, поэтому сам снимок получился волшебным, словно кадр научно-фантастического блокбастера: снежная пустыня выглядит как поверхность другой планеты, а человек на фото - как астронавт, любующийся инопланетным светилом.

На самом же деле никакого светила нет (точнее, оно в небе только одно, и это всё то же привычное нам Солнце), но в антарктическом воздухе парят мельчайшие кристаллики льда, их великое множество, и лучи солнечного света, проходя сквозь них, причудливым образом преломляются.

"Подарок от нашего Солнца. Наверное, самая красивая вещь, которую я когда-либо видел. Посвящаю ее полярному исследователю Роджеру Меру, чья фотография вдохновила меня сделать этот кадр. Спасибо, Роджер", - написал фотограф в своем блоге.

Он имел в виду участника первой пешеходной экспедиции к Южному полюсу, которая была организована в 1986 году под предводительством Роберта Свона. Роджер Мер и еще один полярник - Гарет Вуд - дошли до "нижнего" полюса вместе с ним. В том походе были сделаны фотоснимки, которые потом облетели весь мир. И, по словам Кристофера Мишеля, тот ретро-стиль, в котором он снимал "ложное Солнце", - это своего рода дань памяти тем необыкновенным кадрам более чем тридцатилетней давности.