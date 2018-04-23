Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Ученые обнаружили новый вид муравьев-камикадзе

Наука и техника » Непознанное

Специалисты-энтомологи обнаружили в лесах Юго-Восточной Азии "взрывающихся муравьев".

Ученые обнаружили новый вид муравьев-камикадзе. 386250.jpeg

Такое название им было присвоено за уникальные оборонительные способности. Во время атаки со стороны других насекомых они начинают активно разрывать брюшную стенку.

Это самопожертвование приводит к тому, что высвобождается липкая и токсичная жидкость, убивающая врага, пишет Вести.ру.

Таким образом, муравьи способны носить пропитание сородичам, спасать покалеченных бойцов с поля боя и жертвовать собой. Специалисты называют такое поведение "аутотизом". Этот термин обозначает суицидальное поведение, которое было задокументировано у некоторых термитов.

Отметим, что только недавно группа учёных из Австрии, Таиланда и Брунея серьезно изучила таких насекомых и их фантастический механизм самопожертвования.

Новый вид получил название Colobopsis explodens, но учёные больше любят его называть "жёлтой слизью" из-за его ярко-жёлтой секреции.

В исследованиях отмечается, что  "взрываться" могут мелкие рабочие особи, у других каст также имеются свои особенности. Как пояснили ученые в материале ZooKeys, эти выводы станут основой для будущих работ. 

"Правда.Ру" ранее писала о том, что недавно американские ученые выяснили, каким образом местные виды муравьев борются с наглым захватчиком, аргентинским муравьем. Нашествие этого вредителя из Южной Америки не могут остановить даже люди. А вот муравьям это под силу. Они применяют своеобразное химическое оружие, которое для них самих не является смертельным. Но для пришельца это яд.

Читайте больше:

Муравьи вырабатывают антибиотики, полезные для человека?

Химическое оружие придумали... муравьи

Корабль из муравьев почти непотопляем

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы муравей поведение иссследование
Обсудить
Актуальная аналитика
Советское наследие
Юрий Визбор: Четыре жены, все - любимые
Практика
Необычные преступления: рекорды глупости
Формула небес
Астролог: рожденные 23.04 основательны
Читательский топ
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
Турция золотой запас из США вывезла. А что Россия?
Вычислено оптимальное количество шагов в день для поддержания хорошей формы
Названо простое, но эффективное средство от перепадов давления
Найдено неожиданное свойство аспирина
Новости Все >
Андрей Назаров: в условиях жестких санкций Крым посетило более 70 стран
В Театре Армии стартует экспериментальный проект
Кудрин усомнился в возможностях рубля
Бенефис на двоих. В Театре мюзикла Ефим Шифрин и Алексей Колган
Объяснения ЦБ об отзыве лицензии у "Югры" не удовлетворили депутатов
Ученые обнаружили новый вид муравьев-камикадзе
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Бывший СССР
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США

Пока Россия ведет на дипломатическом фронте войну с США и Великобританией, ближайшие союзники Москвы по СНГ начали постепенно сближаться с Вашингтоном.

Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
Турция золотой запас из США вывезла. А что Россия?
Финансы
Турция золотой запас из США вывезла. А что Россия?
Здравоохранение
Вычислено оптимальное количество шагов в день для поддержания хорошей формы
Здравоохранение
Названо простое, но эффективное средство от перепадов давления
Бывший СССР
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США

Пока Россия ведет на дипломатическом фронте войну с США и Великобританией, ближайшие союзники Москвы по СНГ начали постепенно сближаться с Вашингтоном.

Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
"Большая семерка" объявила Россию виновной во всем
Мир
"Большая семерка" объявила Россию виновной во всем
Власть
Губернатор Севастополя возомнил себя барином?
Мир
Американские демократы подали в суд на Россию
Бывший СССР
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США

Пока Россия ведет на дипломатическом фронте войну с США и Великобританией, ближайшие союзники Москвы по СНГ начали постепенно сближаться с Вашингтоном.

Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
Турция золотой запас из США вывезла. А что Россия?
Финансы
Турция золотой запас из США вывезла. А что Россия?
Мир
Россия представит доказательства уничтожения ракет коалиции ПВО Сирии
Российское кино
"Людк, а Людк!": умерла Нина Дорошина, актриса из фильма "Любовь и голуби"
Соломон Соловьев Астролог: рожденные 23.04 основательны Соломон Соловьев Дарья Касьянова Топ-5 десертов-фриков Дарья Касьянова Любовь Степушова Почему Русская Церковь не защищает паству на Украине Любовь Степушова
Комментарии
Будет стоять: зачем Москву украсят бюстом Ельцина
Будет стоять: зачем Москву украсят бюстом Ельцина
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
"Большая семерка" объявила Россию виновной во всем
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
СМИ: Порошенко поспешил с объявлением о начале предоставления автокефалии УПЦ КП
Западные СМИ удивила неуязвимость России перед санкциями
Сирия безвозмездно получит российские С-300
СМИ: Порошенко поспешил с объявлением о начале предоставления автокефалии УПЦ КП
Польша собралась отбиваться от России советскими зенитками 40-х годов
"Большая семерка" объявила Россию виновной во всем
Польша собралась отбиваться от России советскими зенитками 40-х годов
"Большая семерка" объявила Россию виновной во всем
Сирия безвозмездно получит российские С-300
Судья, посадивший Ходорковского, покидает свой пост
Судья, посадивший Ходорковского, покидает свой пост
В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса
Польша собралась отбиваться от России советскими зенитками 40-х годов
Польша собралась отбиваться от России советскими зенитками 40-х годов
"Большая семерка" объявила Россию виновной во всем
Польша собралась отбиваться от России советскими зенитками 40-х годов
Бывший СССР
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США

Пока Россия ведет на дипломатическом фронте войну с США и Великобританией, ближайшие союзники Москвы по СНГ начали постепенно сближаться с Вашингтоном.

Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
1 мая решится судьба антироссийских санкций
Евросоюз
1 мая решится судьба антироссийских санкций
Куба хочет "стакан молока", но не любой ценой
Карибские страны
Куба хочет "стакан молока", но не любой ценой
Израиль, держись: Путин не остановит Иран
Ближний Восток
Израиль, держись: Путин не остановит Иран
По следам Астаны: Сирию в обиду не дадут
Ближний Восток
По следам Астаны: Сирию в обиду не дадут
Сирия: кто выиграл от "тройственной агрессии"?
Ближний Восток
Сирия: кто выиграл от "тройственной агрессии"?
Почему растет смелость Азербайджана
Бывший СССР
Почему растет смелость Азербайджана
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
США и Канада
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
Мир
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
Контуры большой войны: Эр-Рияд замахнулся на Тегеран
Центр. Азия
Контуры большой войны: Эр-Рияд замахнулся на Тегеран
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался