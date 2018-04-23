Ученые обнаружили новый вид муравьев-камикадзе

Специалисты-энтомологи обнаружили в лесах Юго-Восточной Азии "взрывающихся муравьев".

Такое название им было присвоено за уникальные оборонительные способности. Во время атаки со стороны других насекомых они начинают активно разрывать брюшную стенку.

Это самопожертвование приводит к тому, что высвобождается липкая и токсичная жидкость, убивающая врага, пишет Вести.ру.

Таким образом, муравьи способны носить пропитание сородичам, спасать покалеченных бойцов с поля боя и жертвовать собой. Специалисты называют такое поведение "аутотизом". Этот термин обозначает суицидальное поведение, которое было задокументировано у некоторых термитов.

Отметим, что только недавно группа учёных из Австрии, Таиланда и Брунея серьезно изучила таких насекомых и их фантастический механизм самопожертвования.

Новый вид получил название Colobopsis explodens, но учёные больше любят его называть "жёлтой слизью" из-за его ярко-жёлтой секреции.

В исследованиях отмечается, что "взрываться" могут мелкие рабочие особи, у других каст также имеются свои особенности. Как пояснили ученые в материале ZooKeys, эти выводы станут основой для будущих работ.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что недавно американские ученые выяснили, каким образом местные виды муравьев борются с наглым захватчиком, аргентинским муравьем. Нашествие этого вредителя из Южной Америки не могут остановить даже люди. А вот муравьям это под силу. Они применяют своеобразное химическое оружие, которое для них самих не является смертельным. Но для пришельца это яд.

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