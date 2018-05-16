Изобретен шрифт для шпионов

Ученые в области теории вычислительных систем придумали способ скрытия секретных сообщений в обычном тексте, незаметно изменяя форму написания букв.

Новая технология, называемая FontCode (шрифт-код), работает с общими семействами шрифтов, такими как Times Roman и Helvetica. Он совместим с большинством программ обработки текстов, в том числе с Microsoft Word, а также с программами для редактирования изображений и создания рисунков, такими как Adobe Photoshop и Adobe Illustrator.

Многие сразу предположили, что FontCode может использоваться в шпионских целях. Однако, его изобретатели предполагают, что он может иметь больше практическое применение с точки зрения встраивания метаданных в текст. Новая технология похожа на так называемый водяной знак, сообщает Spectrum IEEE.

"Он может использоваться для предоставления дополнительной информации о документе, такой как его авторы, авторские права и т. д.", - говорит старший научный сотрудник Колумбийского университета Чанси Чжэн. "Еще одна возможность использования нового шрифта - это защита юридических документов. Наша методика может быть использована для определения того, был ли какой-либо определенный документ подделан или нет, даже если он был напечатан на бумаге. Возможно даже определить, какая часть документа была подделана", - сказал специалист.

FontCode может стать и альтернативой QR-кодам. Например, когда люди фотографируют изображение, на котором используется FontCode, их смартфоны могут быть перенаправлены на веб-сайт или видео об этом изображении. "Это похоже на то, что делает QR-код, но теперь нет необходимости добавлять отдельный черно-белый шаблон, который может отвлекать или компрометировать эстетику изображения," - добавил ученый.

FontCode вставляет данные в текст посредством мельчайших изменений в написании буквы таких как изменение ширины штрихов, регулировку верхних и нижних линий строчных букв и их выносных элементов, а также уплотнение или ослабление написания кривых линий у букв, имеющих закругленные линии, например o, p, b, d.

Такие мельчайшие и незаметные нетренированному глазу изменения в написании букв могут быть с легкостью определены особой системой искусственного интеллекта, известной как сверточная нейронная сеть. Она распознает изменения в написании и восстанавливает встроенные сообщения. Количество информации, которую может скрывать FontCode, ограничено только количеством букв, на которые оно действует.

"Cчитается, что текстовый документ предназначен для доставки информации только человеку. Теперь мы показываем, что он также может доставлять внедренную информацию цифровым интеллектуальным системам, при этом два канала доставки информации не конфликтуют", - говорит Чжэн. "Это радикально отличается от существующих методов, таких как QR-коды или оптические штрих-коды, которые предназначены для считывания цифровыми системами, но занимают определенную область на бумаге".