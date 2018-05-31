Найдена ящерица, жившая 140 млн лет назад

Ученые обнаружили древнюю известную ящерицу, крошечную рептилию, которая жила около 240 миллионов лет назад, когда на Земле был один континент, а динозавры еще только появились на планете.

Фото: dolomythos.com

Сканирование окаменевшего скелета показало, что особь размером с хамелеона была предком сегодняшних ящериц и змей, принадлежащих к группе "чешуйчатых", говорится в статье в научном журнале Nature. Ученые нашли крошечную кость в нижней челюсти рептилии, которая уникальна для этого семейства.

"Из результатов исследования можно сделать вывод, что ящерицы населяли планету, по крайней мере, 240 миллионов лет назад», - сказал в интервью AFP соавтор исследования Тьяго Симоус из Университета Альберты в Канаде.

Это значит, что чешуйчатые уже отделились от других древних рептилий до массового вымирания, которое случилось примерно 252 миллиона лет назад и пережили его, в то время как практически все существа, жившие в море, и больше половины животных, обитающих на суше, исчезли.

Для Симоуса исследование представляет собой нечто большее, чем история ящериц. «Сейчас мы переживаем кризис в мире, когда никто не уверен в научных доказательствах и фактах. Отрицание научной информации растет, появляются альтернативные источники информации, которые не подкреплены наукой. В этом исследовании мы попытались изучить фундаментальные аспекты эволюции. Надеемся, что удастся обратить внимание людей к природному миру и тому, как он меняется в течение сотен миллионов лет».