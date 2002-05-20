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Источник Правда.Ру

В 2025 году Россия создаст на Луне научную базу

Наука » Экология » Космос

Пуск станции "Луна-27" запланирован на 2025 год. В будущем место приземления станции на Луне будет площадкой для развития российской лунной базы.

"В настоящее время опытно-конструкторские работы по созданию космического аппарата "Луна-27", находятся на стадии разработки конструкторской документации. Она должна быть готова к ноябрю 2021 года. На августа 2025 года запланирован запуск", — сообщили в НПО Лавочкина.

Планируется, что "Луна-27" сможет отобрать лунный грунт. Для этого она должная будет пробурить на поверхности Луны скважину глубиной до двух метров и проанализировать собранные замороженные пробы.

Объектами изучения посадочной станции должны стать:

  • лунная пыль;
  • магнитные аномалии;
  • сейсмическая активность Луны.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Китай сильно воодушевлен своими успехами в космосе.

Первая база на Луне будет Китайской?

Похоже, что Китай сильно воодушевлен своими успехами в космосе. После нескольких успешных запусков ракет на околоземную орбиту, китайские власти решили больше внимания уделять и другим проектам, связанным с освоением космоса. В частности, планируется создать на Луне постоянно действующую базу.

Об этом со ссылкой на китайские СМИ сообщила газета Asia Daily. По данным этого издания, Китай принял трехэтапный план, который, в конечном счете, сделает возможным полет на Луну. На первом этапе планируется запуск человека в космос, создание космической лаборатории и затем космической станции. А в долгосрочной перспективе планируется создание базы на Луне и разработка ее минеральных ресурсов.

Программа, что и говорить, весьма амбициозна. До сих пор о возможности создания базы на Луне специалисты рассуждают только теоретически. Технологически этот проект может быть осуществлен достаточно быстро. Весь вопрос в том, зачем это нужно?

Постройка постоянно действующей базы на Луне — удовольствие весьма дорогое. И экономически неоправданна. По крайней мере, в настоящее время. Намерение Китая создать на Луне базу служит скорее не экономическим, а политическим целям. В самом деле, осуществление этого проекта весьма высоко подняло бы престиж китайской космонавтики. Ведь полетами в космос сейчас никого не удивишь… А если на Луне появится китайская база, это будет серьезная заявка на лидерство в освоении космоса. И удар по престижу США, чьи астронавты были первыми на Луне.

Китай, как известно, работает над своей космической программой самостоятельно, не прибегая к чьей-либо помощи. Точно так же, как не участвует Китай и в работах по созданию Международной космической станции. Тем не менее, китайцы уже достигли больших успехов в своей космической программе, не жалея на нее сил и средств. Так что вполне возможно, что на Луне скоро появится первая, постоянно действующая база. На которой будут говорить по-китайски. Правда, есть одна проблема в лице некоего "луновладельца" по имени Деннис Хоуп, который уже несколько лет торгует участками на Луне по сходной цене. Но вряд ли этот человек станет препятствием на пути китайских колонистов.

Василий Бубнов

"ПРАВДА.Ру"

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Темы луна база открытый космос
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