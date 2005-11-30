Специалисты NASA с помощью посадочного аппарата InSight получили большое количество новой информации о Марсе. Так, аппарат зафиксировал на Красной планете сейсмическую активность.
Оказалось, что землетрясения происходят на Марсе намного чаще, чем считалось ранее. Только за 2019 год здесь было зарегистрировано 450 сейсмических всплесков.
Авторы миссии считают, что большая часть землетрясений — это явления, вызванные колебаниями коры планеты, а не погодными феноменами.
В будущем ученые хотят получить данные об активности в нижней мантии и ядре Марса. Данная информация позволит лучше понять процесс образования Красной планеты.
Ученые NASA нашли на Марсе подтверждение того, что там когда-то зарождалась жизнь. Об этом сообщили в пресс-службе Национального космического агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства США.
Следы зарождение жизни были обнаружены в марсианских горных породах специальным аппаратом-марсоходом. Жизнь зарождалась на Красной планете в древней окружающей среде, сообщает АР.
"Самый тщательный анализ данных, полученных с аппарата, показывает, с какими трудностями столкнулась зарождающаяся жизнь в агрессивной марсианской среде", — сказали в NASA.
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