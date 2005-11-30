Специалисты NASA обнаружили на Марсе сейсмическую активность

Специалисты NASA с помощью посадочного аппарата InSight получили большое количество новой информации о Марсе. Так, аппарат зафиксировал на Красной планете сейсмическую активность.

Оказалось, что землетрясения происходят на Марсе намного чаще, чем считалось ранее. Только за 2019 год здесь было зарегистрировано 450 сейсмических всплесков.

Авторы миссии считают, что большая часть землетрясений — это явления, вызванные колебаниями коры планеты, а не погодными феноменами.

В будущем ученые хотят получить данные об активности в нижней мантии и ядре Марса. Данная информация позволит лучше понять процесс образования Красной планеты.

В 2005 году "Правда.Ру" писала о том, что на Марсе нашли доказательства того, что там была жизнь.

NASA: на Марсе обнаружены признаки зарождения жизни