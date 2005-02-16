Двое астронавтов NASA в середине апреля должны вернуться на Землю после полугодового пребывания на МКС. Они предполагают, что им будет сложно адаптироваться к тем изменениям, которые произошли сегодня во всем мире в связи с пандемией коронавируса.
"Мы старались следить за новостями о коронавируса. Но нам все равно пока сложно понять, что на самом деле происходит и чего нам стоит ожидать", — сообщил один из космонавтов, Эндрю Морган.
"Это так сюрреалистично для нас! Пока мы можем только сказать, что Земля выглядит так же потрясающе, как и всегда, поэтому нам сложно поверить во все те изменения, которые произошли в мире с того момента, как мы прибыли сюда".
Также она добавила, что будет очень сложно, что не будет возможности обняться со своими родными и друзьями, с которыми так давно не виделись.
Космонавты признались, что находиться на самоизоляции на Земле, будет сложнее, чем находиться в космосе.
"Мы так увлечены действительно удивительными занятиями на МКС, что и правда не ощущаем изоляции", — отметила Меир.
Орбита МКС в среду утром увеличена на 3,3 км, сообщил оперативный дежурный Центра управления полетами. Во время маневра экипаж МКС — россиянин Салижан Шарипов и астронавт NASA Лерой Чиао спали, отметили в ЦУП.
"Двигатели российского грузовика "Прогресс М-51", пристыкованного к станции отработали в штатном режиме. Ориентировочно, орбита станции поднята на заданную высоту (3,3 км)", — сказал представитель ЦУП. Точные параметры орбиты, добавил он, будут определены после того, как баллистики проведут необходимы расчеты, сообщает "Интерфакс". Для справки: коррекция орбиты проводится несколько раз в год. Она необходима, чтобы вывести станцию в нужную точку для стыковки с другим космическим кораблем — грузовым или пилотируемым. Орбиту МКС изменяют еще и для того, чтобы увести станцию от космического мусора -мелких метеоритов, обломков старых спутников и космических кораблей. МКС, помимо всего прочего, теряет высоту из-за сильных магнитных бурь. К примеру, в январе станцию пришлось подымать аж на 8 километров. В целом, средняя потеря высоты орбиты станции ежесуточно составляет 150 метров.
Ссылки по теме: Строительство МКС будет завершено к 2010 году Происшествие в космосе: на МКС сломался генератор кислорода
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.