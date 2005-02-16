Двое астронавтов NASA в середине апреля должны вернуться на Землю после полугодового пребывания на МКС. Они предполагают, что им будет сложно адаптироваться к тем изменениям, которые произошли сегодня во всем мире в связи с пандемией коронавируса.

"Мы старались следить за новостями о коронавируса. Но нам все равно пока сложно понять, что на самом деле происходит и чего нам стоит ожидать", — сообщил один из космонавтов, Эндрю Морган. "Это так сюрреалистично для нас! Пока мы можем только сказать, что Земля выглядит так же потрясающе, как и всегда, поэтому нам сложно поверить во все те изменения, которые произошли в мире с того момента, как мы прибыли сюда".

Также она добавила, что будет очень сложно, что не будет возможности обняться со своими родными и друзьями, с которыми так давно не виделись.

Космонавты признались, что находиться на самоизоляции на Земле, будет сложнее, чем находиться в космосе.