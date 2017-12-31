Роспатент назвал топ-10 самых перспективных изобретений

Роспатент составил список самых перспективных отечественных изобретений уходящего года. Больше всего среди признанных лучшими заявок связанных с медициной, сообщают СМИ.
Так, российские офтальмологи запатентовали "электрический глаз". В его основе лежит инновационный электрод, способный справиться с атрофией зрительного нерва. Хирурги Леонид Бокерия и Ольга Бокерия представили прибор, который поддерживает ток крови во время операций на сердце.
Башкирские медики создали стоматологический карандаш, лечащий воспалительные заболевания пародонта.
В топ также попали изобретения юных ученых. Это электронный индикатор уровня уклона, созданный десятиклассником из Красноярского края Михаилом Уткиным. Устройство можно применять в разных сферах, от измерения расстояний до фотограмметрии.
В Роспатенте отметили изобретение, которое может проверять подлинность и качество продукции в процессе производства. В его разработке была использована технология блокчейн.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в числе рейтингов, посвященных тем или иным событиям уходящего года, появился еще один. Эксперты назвали три самых бесполезных изобретения 2017 года.
На первом месте оказалась "новаторская" соковыжималка Juicero. Суть в том, что данный агрегат способен эффективно извлекать жидкость из пакетов с фруктовым пюре. Их, правда, поставляет та же компания.
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Украина сообщила, что может нанести ракетные удары по Крымскому мосту.
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Мистерия воплощения Богочеловека Иисуса от Девы Марии в загоне для скота каждый год сверкает для нас подобно рождению Сверхновой. В этом празднике в один многоцветный, искрящийся клубок сошлось непостижимое шествие Рождественской звезды, пение ангелов, добрые образы простецов-пастухов и по-восточному сказочные фигуры волхвов, пришедших поклониться младенцу Христу.