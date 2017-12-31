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Источник Правда.Ру

Найден быстрый способ похудеть без физических упражнений

Наука и техника

В Сингапуре сотрудники Наньянского технологического университета изобрели способ похудеть сразу на 30%, не прибегая к изнурительным тренировкам. Ученые создали особый пластырь с многочисленными микроиглами, каждая из которых тоньше человеческого волоса, сообщает Small Methods.

Найден быстрый способ похудеть без физических упражнений. Найден быстрый способ похудеть без физических упражнений

В микроиглах содержится препарат, превращающий энергосберегающий белый жир в энергосжигающий бурый. Ученые уверены, что этоизобретение поможет сократить необходимое для похудания количество препарата, так как для пластыря его требуется меньше.

Незаметный и недорогой пластырь можно легко использовать — это еще одно преимущество изобретения. Пластырь уже проверен на мышах, исследование показало, что белый жир стал превращаться в бурый на пятый день ношения пластыря. Животные сбросили лишний вес, а также у них снизился уровень холестерина в крови.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что американские ученые пришли к выводу, что правильное и диетическое питание в основе своей имеют много общего.

Любая диета — это создание в организме дефицита калорий. Но если калорийность сильно сократить, человек рано или поздно будет чувствовать себя плохо, а лишение организма всех питательных веществ приводит к снижению работоспособности организма и иммунной системы.

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