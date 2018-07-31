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Ученые рассказали о вирусе - угрозе существованию человечества

Наука и техника

Американские ученые из университета Джонса Хопкинса рассмотрели сценарий, по которому люди погибнут от пандемии, которую вызовет вирус гриппа.

Ученые рассказали о вирусе - угрозе существованию человечества. 390284.jpeg
Фото: Fotodom.ru

Так, спустя 2 года после начала эпидемии скончается 150 миллионов, если эксперты не смогут подобрать лечение, то количество умерших достигнет миллиарда.

По сценарию мир "захватил" вирус гриппа Clade X, инфекция стала очень быстро "косить" людей. Из-за отсутствия вакцин, способных преодолеть вирус, 10% населения планеты скончалось. Предполагалось, что инфекция имела ген вируса лихорадки Западного Нила и создали ее террористы.

Стоит отметить, что исследование, в основе которого была статистика, назвали ключевыми угрозами для человека заболевания сердца, рак и ВИЧ. Ни вторую, ни третью беду ученые не смогут "побороть" в ближайшие десятилетия.

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