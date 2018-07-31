Ученые назвали цивилизацию, на столетия опередившую в развитии другие

Шумерская цивилизация опережала современные и была настолько развитой, что ее трудно вписать в рамки традиционной истории. К таким выводам специалисты пришли, изучая это государство.
Стоит отметить, что у экспертов возникают трудности на этом пути, т. к. цивилизация существовала более четырех тысяч лет назад. Сохранилось не так много свидетельств, а значит, и информации историки не могут получить много. Однако и те факты, что удалось извлечь, анализируя находки, поражают, а также дают основания утверждать: шумеры были более развиты, чем представители более поздних цивилизаций. Так, врачи умели оперировать сложные случаи, в государстве поддерживали бедных.
Особо необходимо сказать о научно-технических достижениях шумеров: стрелковом луке и колесе, а также о том, что представители той культуры вели торговые дела, оснащали свои города канализацией, им было известно о такой планете, как Уран, хотя современной цивилизации это удалось выяснить только в XVIII веке.
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