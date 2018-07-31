СМИ Германии: Россия не потянула производство "сверхоружия"

Серийного производства танка Т-14 "Армата" не будет. Об этом пишет немецкоязычный портал T-Online.

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Автор материала Ян-Хенрик Вибе назвал и причину: очень дорого. Продолжая рассуждение, журналист заметил: эта машина долгое время называлась "чудо-оружием" в сравнении с другими образцами "своего семейства" из Германии, Франции и США.

Первоначально РФ планировала обеспечить армию 2,3 тысячами "Армат". Каждая машина стоит примерно 4-5 миллионов евро, такие траты бюджету не перенести.

Кроме того, Вибе приводит слова вице-премьер РФ Юрия Борисова о том, что нет смысла наводнять ВС этими танками. Ведь спрос на Т-72 по-прежнему высок на рынке. И по триаде "цена-эффективность-качество" он превосходит западные образцы.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что Борисов предрек низкий спрос на "Армату", так как усовершенствование старой технике обойдется дешевле. Стоит отметить, что три года назад гендиректор "Уралвагонзавода" Олег Сиенко назвал цену танка — чуть более четверти миллиарда рублей, по курсу того года — $3,7 млн. При этом машина американского производства, М1 Abrams, стоит около $7 млн.

Военный эксперт Виктор Мураховский специально для "Правды.Ру" рассказал, что на решение по "Армате" повлияла экономическая ситуация: госпрограмму вооружения "съедает" инфляция, поэтому приходится "удалять" часть проектов. По словам эксперта, через 2 года российские войска на 70% должны быть обеспечены новой техникой — таковы планы государства. Однако есть небольшой нюанс: новой будет считаться и модернизированная техника, в том числе и советская, в которую вдохнули "вторую жизнь". На самом деле, считает Мураховский, стране понадобится два десятилетия, чтобы достигнуть цели.

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