Погрузчики Yale повысят производительность на любом предприятии

С широким распространением паллет и поддонов на складских помещениях вилочные погрузчики стали незаменимым видом транспорта. С его помощью легко перемещать грузы и размещать их по территории склада. Небольшие габариты и мобильность этой спецтехники служат главными свойствами, благодаря которым она широко востребована различными компаниями, которые занимаются складской логистикой.

Перед руководителями предприятий встает естественный вопрос: погрузчик вилочный какого производства выбрать среди большого разнообразия, представленного на данном рынке? Ответом будет приобретение спецтехники под торговой маркой Yale. На российском рынке ее представляет официальный дилер — компания "Машинери". Условия покупки погрузчиков тут самые комфортные для покупателей. Ведь приобрести технику можно не только за наличные, но и в кредит, а также в лизинг.

Торговая марка Yale отлично зарекомендовала себя во всем мире. За плечами у производителя уже более чем 130-летняя история выпуска различного оборудования для складов, включая фирменные погрузчики. За долгие десятилетия непрекращающегося выпуска машин компания смогла довести свою продукцию до совершенства. Сегодня ее погрузчики используются для складирования в большинстве стран мира. Область их применения настолько широка, что их можно встретить не только на обычных складах, но и в морских портах, грузовых отделениях аэровокзалов, на различных фабриках и заводах.

По поиску вилочный погрузчик москва техника Yale от официального дилера является лидером. Это обусловлено тем, что здесь покупатели могут найти широкий модельный ряд от данного производителя. Дилер осуществляет поставки в Москву непосредственно с завода компании-изготовителя. Помимо этого, покупателям доступно полное сервисное обслуживание погрузчиков на фирменных СТО. В этот сервис входит проведение плановых ТО, ремонт и продажа оригинальных запчастей для спецтехники.

Так как продукция Yale включает более 120 наименований, выбрать самостоятельно отдельную модель для покупателей довольно сложно. Консультанты дилерского салона с радостью готовы помочь клиентам сделать осознанный выбор в пользу конкретной техники, исходя из их потребностей в эксплуатации.

Покупатели смогут определиться с моделью, так как они удобно разбиты по определенному виду и типу. Вся продукция рассчитана на перевозку и подъем грузов различной тяжести и габаритов.

Клиенты могут самостоятельно ввести данные о предполагаемых нагрузках в электронную форму на сайте дилера — и специальный онлайн-калькулятор покажет, какие модели рекомендованы для них в первую очередь. Все варианты распределяются по степени их стоимости, так что клиенты не будут ограничены в выборе, они смогут приобрести спецтехнику согласно своему бюджету.

Модельный ряд Yale разделяется на дизельные, электрические, бензиновые или комбинированные погрузчики. Кроме этого, есть несколько видов шин: бандажные, суперэластик и пневматические. Чтобы выбрать конкретный тип, необходимо определиться с теми задачами и нагрузками на технику, которые будут потом стоять перед ней.

Техника Yale — это хорошая инвестиция для предприятий, которые стремятся увеличить свою производительность. Оперативно решить задачу со складированием можно, только используя мощные и удобные погрузчики. Они помогут эффективно управлять бизнесом в самых сложных условиях и при самых больших нагрузках, работая безотказно для своих владельцев.

Если необходимо приобрести долговечное оборудование, то лучшего выбора, кроме как погрузчики фирмы Yale, не найти, так как они гарантированно прослужат владельцам долгие года.