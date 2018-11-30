Математики "вычислили" три наиболее влиятельных кинофильма в истории

С помощью Internet Movie Database, крупнейший в мире базы данных, посвященной кинематографу, группа математиков "вычислила" три наиболее влиятельных фильма за всю историю.

Результаты любопытного исследования были опубликованы в научном издании Applied Network Science.

Примечательно, что в своих вычислениях математики не ссылались на то, насколько известны картины или же на их кассовые сборы. Специалисты создали математический алгоритм, что позволил им вычислить, на какие картины другие режиссеры в своих работах ссылаются и опираются чаще всего. По словам математиков, подобным образом составляются и алгоритмы для оценки влиятельности того или иного научного сотрудника или, например, вычисления функциональности некоторых эволюционных процессов в природе.

Так, выяснилось, что наибольшей популярностью и уважением в мире кинематографа пользуются "Волшебник страны Оз", "Звездные войны" и "Психо".

Бытует мнение, что отечественный кинематограф переживает далеко на самые лучшие времена. Согласны с этим, по-видимому, и в Государственной думе Российской Федерации. Так, ранее "Правда.Ру" писала о том, что российские депутаты предложили наказывать преступников просмотром отечественных кинофильмов.

Фото: Fotodom. ru/DP

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