Пентагон скрывает дефекты F-35

По данным неправительственной организации Project On Government Oversight со ссылкой на документы военных, комиссия Пентагона пересмотрела свое решение о недочетах истребителя пятого поколения F-35. Безосновательно недоработки из критичных превратились во второстепенные.

В докладе главного контрольно-бюджетного управления США за июнь говорится о 966 "проблемных точках" этого военного объекта. Было обнаружено 110 недоработок первой категории, которые могут повлиять на правильную эксплуатацию воздушного судна. Уточняется, что 19 дефектов перешли во вторую, более безопасную категорию, без объяснений со стороны Пентагона. Автор доклада Дэн Грэзьер считает, что действия Пентагона обусловлены ожиданием решения о серийном производстве истребителей, которое появится в октябре 2019 года.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о проблемах с механизмом истребителя F-35. Так, Улучшенные версии программного обеспечения для истребителя появлялись уже 31 раз, однако некоторые ключевые недостатки до сих пор не исправлены. На данный момент не устранены порядка тысячи дефектов самолетов, которые делают боевую машину обычным летательным аппаратом.

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