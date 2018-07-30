Опубликовано видео пуска "Криптона" с бомбардировщика Су-34

В сети Интернет появился ролик с кадрами запуска сверхзвуковой противокорабельной ракеты класса Х-31 с бомбардировщика Су-34.
X-31 - тактическая управляемая ракета класса средней дальности. Согласно кодификации НАТО, ракета носит название Krypton.
В учениях, проходивших на Каспийском море около недели тому назад, помимо Су-34 также принимали участие истребители Су-30СМ, бомбардировщики Су-24 и Су-34 и штурмовики Су-25. Всего в учениях были задействованы свыше десяти кораблей Каспийского флота и около полусотни воздушных судов. Авиация в ходе тактических маневров успешно уничтожила корабль-мишень.
Су-34 — российский истребитель-бомбардировщик. Основная задача его — нанесение авиаударов по наземным и воздушным объектам противника. Согласно его заявленным боевым возможностям, Су-34 относят к поколению истребителей 4++. Истребитель-бомбардировщик оснащен современными средствами радиоэлектронной борьбы, что позволяют ему вести боевые действия в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны противника.
Су-34 введен в эксплуатацию в 2014 году. По состоянию на январь текущего года в Российской Федерации было произведено более сотни истребителей-бомбардировщиков этого типа.
Су-34 использовался Вооруженными силами Российской Федерации во время военной операции на территории Сирийского государства.
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