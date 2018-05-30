Ученые нашли в ДНК мужчины следы древней войны

Восемьдесят веков назад генетическое разнообразие мужчин быстро сократилось из-за клановых войн и перестройки общества. Таково мнение генетиков, собравших свои выводы в статье на страницах Nature Communications.

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За время существования человечество несколько раз было на грани исчезновения, из-за природных аномалий и болезней людей оставалось лишь несколько тысяч или сотен.

Однако не так давно исследователи поняли, что загадочное сокращение произошло 80-70 веков назад: оно коснулось лишь мужчин, их численность уменьшилась в 20 раз, и тогда на одного представителя мужского пола приходилось 17 женского.

Американский ученый Маркус Фельдман из Стэнфордского университета и его соратники при помощи компьютера создали макет, как мужчина мог передать гены сыновьям.

Эксперты поясняют, что в данный же период люди делились на две группы: охотники-собиратели, странствующие с места на место, и фермеры-скотоводы, отличавшиеся привязанностью к месту. У первых иерархия отсутствовала, в жизни вторых занимала важное место.

Подтолкнуло к выводу американскую команду следующее обстоятельство: сокращение происходило в то же время, когда появились первые племена. Значит, причиной кризиса могли стать межклановые столкновения.

Фельдман с соратниками воссоздали в компьютерной программе модель неолитического мира и населили его сотней подобных семей, которые могли существовать друг с другом как в мире, так и во вражде.

Ученые сосредоточились на конфликтах: подсчеты показали, что межклановые столкновения могли нанести такой урон. При этом противостояние между кланами, в которые входили люди разного происхождения, не приводили к таким последствиям.

Ученые полагают, что схожие процессы могли быть и в иные эпохи, поэтому продолжают изучать историю и генетику, желая выявить иные войны меж кланами.